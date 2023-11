Micro-Folie Ballet « Le Songe d’une nuit d’été » Médiathèque Lesperon, 15 décembre 2023, Lesperon.

Lesperon,Landes

George Balanchine d’après William Shakespeare

Retransmission du ballet « le songe d’une nuit d’été » dans la Micro-Folie du Pays Morcenais, en partenariat avec l’Opéra National de Paris à la médiathèque de Lesperon

Gratuit – Sur inscription.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Médiathèque

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



George Balanchine after William Shakespeare

Retransmission of the ballet « A Midsummer Night’s Dream » in the Pays Morcenais Micro-Folie, in partnership with the Opéra National de Paris at the Lesperon media library

Free – Registration required

George Balanchine según William Shakespeare

Retransmisión del ballet « El sueño de una noche de verano » en la Micro-Folie du Pays Morcenais, en colaboración con la Ópera Nacional de París en la mediateca Lesperon

Gratuito – Inscripción obligatoria

George Balanchine nach William Shakespeare

Übertragung des Balletts « Ein Sommernachtstraum » in der Micro-Folie du Pays Morcenais, in Partnerschaft mit der Opéra National de Paris in der Mediathek von Lesperon

Kostenlos – Mit Anmeldung

