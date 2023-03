Mots pour Mômes Médiathèque L’Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Mots pour Mômes Médiathèque L’Espal, 31 mai 2023, Le Mans. Mots pour Mômes Mercredi 31 mai, 15h30 Médiathèque L’Espal Histoires par la Perenne Compagnie. des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Thème : Roulez jeunesse ! Médiathèque L’Espal 60-62 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T15:30:00+02:00 – 2023-05-31T16:15:00+02:00

2023-05-31T15:30:00+02:00 – 2023-05-31T16:15:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque L'Espal Adresse 60-62 rue de l'Esterel, 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 4 Age max 10 Lieu Ville Médiathèque L'Espal Le Mans

Médiathèque L'Espal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Mots pour Mômes Médiathèque L’Espal 2023-05-31 was last modified: by Mots pour Mômes Médiathèque L’Espal Médiathèque L'Espal 31 mai 2023 le mans Médiathèque L'Espal Le Mans

Le Mans Sarthe