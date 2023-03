Apéritif Poétique Médiathèque L’Espal Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Apéritif Poétique Médiathèque L’Espal, 17 mars 2023, Le Mans. Apéritif Poétique Vendredi 17 mars, 18h00 Médiathèque L’Espal Sur inscription Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque invite le comédien Jérôme Côme et le violoncelliste Dorian Noubel à faire une lecture de poésies choisies autour de la thématique des frontières, qu’elles soient entre pays, entre l’amour et la haine ou encore entre les genres littéraires.

Le tout autour d’un apéritif convivial. (entracte de 30 min)

Public : ados-adultes

Gratuit, sur réservation au 02 43 47 39 97 ou auprès des bibliothécaires Médiathèque L’Espal 60-62 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243473997 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:00:00+01:00 – 2023-03-17T20:30:00+01:00

