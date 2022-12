En avant la musique ! Médiathèque L’Espal Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

En avant la musique ! Médiathèque L’Espal, 17 décembre 2022, Le Mans. En avant la musique ! Samedi 17 décembre, 15h30 Médiathèque L’Espal Autour d’un répertoire de chansons aux différents univers, venez profiter d’une pause musicale avec Musiko’Metis. Médiathèque L’Espal 60-62 rue de l’Esterel, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire Autour d’un répertoire de chansons aux différents univers, venez profiter d’une pause musicale avec Musiko’Metis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T15:30:00+01:00

2022-12-17T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque L'Espal Adresse 60-62 rue de l'Esterel, 72000 Le Mans Ville Le Mans Age maximum 99 lieuville Médiathèque L'Espal Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque L'Espal Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

En avant la musique ! Médiathèque L’Espal 2022-12-17 was last modified: by En avant la musique ! Médiathèque L’Espal Médiathèque L'Espal 17 décembre 2022 le mans Médiathèque L'Espal Le Mans

Le Mans Sarthe