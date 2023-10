Club de lecture bretonnant avec Pierrette Kermoal Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau, 6 mars 2024, Plouguerneau.

Club de lecture bretonnant avec Pierrette Kermoal Mercredi 6 mars 2024, 18h00 Médiathèque Les Trésors de Tolente Entrée libre

Avec Pierrette Kermoal (Aber)

En partenariat avec la médiathèque de Plouguerneau

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 rue du colombier 29890 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Milin Kergaele Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvroleon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 37 13 75 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@plouguerneau.bzh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T18:00:00+01:00 – 2024-03-06T19:30:00+01:00

TAV Leon