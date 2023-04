Club de lecture bretonnant avec Jil Penneg Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

Club de lecture bretonnant avec Jil Penneg Médiathèque Les Trésors de Tolente, 19 avril 2023, Plouguerneau. Club de lecture bretonnant avec Jil Penneg Mercredi 19 avril, 18h00 Médiathèque Les Trésors de Tolente Entrée libre « Koktel ar vuhaez » de Jil Penneg

En partenariat avec la médiathèque de Plouguerneau Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 rue du colombier 29890 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Milin Kergaele Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvroleon@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 37 13 75 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@plouguerneau.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T18:00:00+02:00 – 2023-04-19T20:00:00+02:00

2023-04-19T18:00:00+02:00 – 2023-04-19T20:00:00+02:00 TAV Leon

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Médiathèque Les Trésors de Tolente Adresse 5 rue du colombier 29890 Plouguerneau Ville Plouguerneau Departement Finistère Lieu Ville Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Club de lecture bretonnant avec Jil Penneg Médiathèque Les Trésors de Tolente 2023-04-19 was last modified: by Club de lecture bretonnant avec Jil Penneg Médiathèque Les Trésors de Tolente Médiathèque Les Trésors de Tolente 19 avril 2023 Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Plouguerneau

Plouguerneau Finistère