Filmoù-Chakod #6 : On s’fait un film en famille et en breton ? Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

Filmoù-Chakod #6 : On s’fait un film en famille et en breton ? Médiathèque Les Trésors de Tolente, 4 mars 2023, Plouguerneau. Filmoù-Chakod #6 : On s’fait un film en famille et en breton ? Samedi 4 mars, 09h30 Médiathèque Les Trésors de Tolente

Gratuit sur inscription

Une journée pour réaliser un film sur le thème “Tour du monde”, en breton et en famille ! Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 rue du colombier 29890 Plouguerneau Milin Kergaele Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:30:00+01:00

2023-03-04T16:00:00+01:00 Ti ar Vro Leon

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Médiathèque Les Trésors de Tolente Adresse 5 rue du colombier 29890 Plouguerneau Milin Kergaele Ville Plouguerneau Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Departement Finistère

Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Filmoù-Chakod #6 : On s’fait un film en famille et en breton ? Médiathèque Les Trésors de Tolente 2023-03-04 was last modified: by Filmoù-Chakod #6 : On s’fait un film en famille et en breton ? Médiathèque Les Trésors de Tolente Médiathèque Les Trésors de Tolente 4 mars 2023 Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau Plouguerneau

Plouguerneau Finistère