Seine-et-Marne Découverte des métiers de l’artisanat du bois Médiathèque Les Sources Vives Avon, 17 septembre 2023, Avon. Découverte des métiers de l’artisanat du bois Dimanche 17 septembre, 15h00 Médiathèque Les Sources Vives Cette année le thème des Journées du Patrimoine est « Le Patrimoine Vivant », à cette occasion, venez découvrir un sculpteur, un luthier et un ébéniste. Au programme démonstrations et discussions ! Rendez-vous devant la Médiathèque les Sources Vives d’Avon. Médiathèque Les Sources Vives 27 rue du Vieux Ru 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 59 30 http://mediatheque.www.avon77.com/ Transports à proximité, présence d’un parking, bâtiment de plain-pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

