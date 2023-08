Micro-folie autour du Palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris Médiathèque Les Sources Vives Avon Catégories d’Évènement: Avon

Seine-et-Marne Micro-folie autour du Palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris Médiathèque Les Sources Vives Avon, 16 septembre 2023, Avon. Micro-folie autour du Palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris 16 et 17 septembre Médiathèque Les Sources Vives Situé sur la colline de Chaillot, le Palais Galliera est un monument en pierre de taille d’inspiration Renaissance qui abrite, depuis 1977, le musée de la Mode de la Ville de Paris.

Comprenant près de 200 000 œuvres, les collections du Palais Galliera sont parmi les plus importantes au monde.

À travers son parcours des collections, renouvelé au fil d’accrochages thématiques successifs, le musée met en scène une partie de ses collections qui témoignent du génie créatif du XVIIIe siècle à nos jours.

Découvrez 34 vues des collections du Palais Galliera sur les tablettes interactives, en toute autonomie !

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

