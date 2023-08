Exposition Avon à l’ombre du château Médiathèque Les Sources Vives Avon Catégories d’Évènement: Avon

Seine-et-Marne Exposition Avon à l’ombre du château Médiathèque Les Sources Vives Avon, 16 septembre 2023, Avon. Exposition Avon à l’ombre du château 16 et 17 septembre Médiathèque Les Sources Vives Entrée libre Avon, ancienne paroisse royale, possède une histoire riche étroitement mêlée à celle de ses nobles voisins du château de Fontainebleau. Divers lieux importants de la commune, l’église Saint-Pierre, le prieuré des Basses-Loges ou encore l’ancien hôpital de la Charité ont été les témoins d’épisodes historiques et ont bénéficié du mécénat royal. Les registres paroissiaux de la ville d’Avon nous entraînent à la découverte du passé des habitants d’Avon au temps des rois de France.

« Avon à l'ombre du château », troisième volet du cycle d'expositions « Avon des sources à l'avenir » lancé en 2021.

Médiathèque Les Sources Vives
27 rue du Vieux Ru
77210 Avon
01 60 74 59 30
http://mediatheque.www.avon77.com/

Dates: 16 et 17 septembre 2023, 10h00-18h00

