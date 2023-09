Atelier initiation à l’Impression 3D Médiathèque les Passerelles Montrond-les-Bains Catégories d’Évènement: Loire

Montrond-les-Bains Atelier initiation à l’Impression 3D Médiathèque les Passerelles Montrond-les-Bains, 22 novembre 2023, Montrond-les-Bains. Atelier initiation à l’Impression 3D Mercredi 22 novembre, 14h30 Médiathèque les Passerelles Sur inscription Venez découvrir les bases de l’impression 3D et réaliser votre première création en 3 dimensions.

Mercredi 22 novembre 2023 de 14h30 à 16h30.

Microlab – Les Passerelles Source: https://www.loire.fr/jcms/55886_DBEvenement/fr/atelier-initiation-a-l-impression-3d Médiathèque les Passerelles 93 Rue du Geyser, 42210 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains 42210 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.media-lespasserelles.fr/ [{« type »: « email », « value »: « conseillernumerique@montrond-les-bains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 94 51 58 »}] [{« link »: « https://www.loire.fr/jcms/55886_DBEvenement/fr/atelier-initiation-a-l-impression-3d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

