« C'osons » des Fables de La Fontaine Vendredi 2 décembre, 20h30 Médiathèque Les Ormes

Gratuit

Lecture pour tous Médiathèque Les Ormes rue de la chevretterie es Ormes 86220 Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Animation par l’équipe de la Médiathèque : lecture de Fables de La Fontaine. Pour tous les publics. RESERVATION OBLIGATOIRE / 05.49.85.22.90

2022-12-02T20:30:00+01:00

2022-12-02T21:30:00+01:00

