Promenade-Atelier « A la découverte des plantes sauvages et comestibles » Médiathèque Les Merlettes, 15 octobre 2022, Le Maisnil. Promenade-Atelier « A la découverte des plantes sauvages et comestibles » Samedi 15 octobre, 10h00 Médiathèque Les Merlettes

Promenade-Atelier sur les plantes sauvages à Le Maisnil dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque Les Merlettes Rue de l’Église 59134 LE MAISNIL Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France Promenade-Atelier « A la découverte des plantes sauvages comestibles »

Une promenade au cœur du village à la découverte de quelques plantes sauvages comestibles courantes et faciles à identifier. Suivie d’un atelier pour réaliser et partager quelques recettes simples à partir des plantes cueillies. En partenariat avec le Collectif Le Maisnil en Transition.

