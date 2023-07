Partir en Livre : Du verbe et des sons Médiathèque – Les Granges saint-jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Partir en Livre : Du verbe et des sons Médiathèque – Les Granges saint-jean, 12 juillet 2023, saint-jean. Partir en Livre : Du verbe et des sons Mercredi 12 juillet, 10h00 Médiathèque – Les Granges A partir d’un écrit, les jeunes sont amenés à créer un véritable univers sonore avec l’aide des médiateurs de Média Commun. Avec le partenariat de Toulouse Métropole. Inscription aux Granges Médiathèque – Les Granges 33 ter route d’Albi, saint-jean saint-jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T15:30:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T15:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Médiathèque – Les Granges Adresse 33 ter route d'Albi, saint-jean Ville saint-jean Lieu Ville Médiathèque – Les Granges saint-jean

Médiathèque – Les Granges saint-jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/