«Sourire au crépuscule» Médiathèque – Les Granges, 2 mai 2023, saint-jean. «Sourire au crépuscule» 3 – 30 mai Médiathèque – Les Granges Exposition photographique. Pour cette série Capy Hérédia s’est inspirée de son travail d’assistante sociale et de sa passion pour la photo humaniste. Elle a photographié chez eux 30 modèles de 79 à 103 ans. Vieillir chez soi, c’est aussi rester vivant et garder chaque sourire comme une preuve de notre passage sur terre. Rencontre avec la photographe le 25 mai à partir de 17h. Médiathèque – Les Granges 33 ter route d’Albi, saint-jean saint-jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

