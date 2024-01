Balades en mains Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, mercredi 21 février 2024.

Balades en mains Par la compagnie Oya Mercredi 21 février, 11h00 Médiathèque Les Etoiles Public à partir de 2 ans • Durée : 30 mn • Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T11:00:00+01:00 – 2024-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T11:00:00+01:00 – 2024-02-21T12:00:00+01:00

Le spectacle nous entraîne dans une histoire autour des mains…

Un temps poétique où s’entremêlent la danse, les marionnettes, le théâtre d’ombre, le dessin et les comptines.

​Mains qui touchent, qui manipulent, cette extrémité de soi où la peau est frontière, qui est aussi ce passage entre son propre corps et les autres, qui nous amène à la danse.

Ensemble dynamique par l’évolution du décor, les scènes sont courtes et variées.

———-

Oeuvre co-écrite & dansée par Caroline Lamirand et Christèle Buzi-Debat | Co-production Klaus Compagnie & Compagnie OYA

Artistes en scène : Caroline Lamirand | Christèle Buzi-Debat

+ d’infos sur la Compagnie Oya

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] [{« link »: « https://www.compagnie-oya.com/dansez-du-bon-temps »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.