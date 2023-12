Nuit de la lecture Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, 20 janvier 2024, Villenave-d'Ornon.

Nuit de la lecture Samedi 20 janvier 2024, 16h00 Médiathèque Les Etoiles Gratuit • Sur réservation en fonction des ateliers proposés

Début : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture qui se déroulent du 18 au 21 juin 2024.

La médiathèque les Etoiles vous propose un programme sur le thème du corps.

16 h : Yoga animé avec l’association Na ! Public 2-4 ans / durée 50 minutes / sur réservation

17 h : Yoga animé « La quête du Ouni » avec l’association Na ! – Public 3-8 ans / durée 1 heure / sur réservation • (Prévoir un tapis de yoga et une serviette)

16 h 30 : Cercle de chants-sons avec Fabien Pujol. Atelier pour explorer les liens entre son corps et sa voix. Public adulte / durée 1 h 30 / sur réservation • (Expérience en musique ou en chant non nécessaire)

17 h 30 : Lectures pour enfants : « Le dé à histoires » à partir de 2 ans / durée 30 minutes / sur réservation

18 h : Lectures corporelles proposées par l’école municipale de théâtre – Tout public / durée 45 minutes / accès libre

19 h : Apéritif dînatoire

19 h 30 : Café littéraire et lectures à voix haute sur le thème du corps avec la librairie « Le partage des mots ». Public adultes / durée 1 h / sur réservation

20 h 30 : Quiz littéraire – Public adultes / durée 1 h / sur réservation

En fil rouge toute la soirée : Habille ton corps

Dessine ta silhouette et intègre des éléments et accessoires de mode, à l’aide du tableau interactif numérique. À l’espace multimedia.

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.