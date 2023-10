Voyage, voyage Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, 4 novembre 2023, Villenave-d'Ornon.

Voyage, voyage 4 – 22 novembre Médiathèque Les Etoiles Public adulte • Gratuit sur réservation

Du 4 au 22 novembre la médiathèque Les Etoiles vous amène en voyage.

Balade numérique, café littéraire, conférence, atelier d’écriture, cinéma, laissez vous porter !

Le programme :

Samedi 4 novembre à 11 h : balade numérique

L’espace multimédia vous embarque pour une promenade virtuelle dans des contrées lointaines. A vos sacs à dos !

Mardi 7 novembre à 18 h : coup de coeur de nos lectures de voyage

Les bibliothécaires proposent une sélection d’oeuvres sur le thème du voyage et en lisent des extraits à voix haute.

Mardi 14 novembre à 19 h : conférence « De Magellan à Elcano, la première circiumnavigation »

Ancien officier supérieur de la Marine nationale, Roland Delacour reviendra sur l’expédition entreprise par Magellan en 1519. Chargé du roi d’Espagne de découvrir une nouvelle voie par l’Ouest pour atteindre les îles aux Epices (les Moluques, en Indonésie), le navigateur se lance dans un périple aux multiples rebondissements et parviendra à boucler la première circumnavigation.

Samedi 18 novembre à 14 h : atelier d’écriture

« Carnets de voyage » par Florence Frouin. Glissez-vous dans la peau d’un personnage fictif et créez son carnet de voyage à l’aide de photos souvenirs.

Durée 3 h.

Mercredi 22 novembre à 19 h : cinétoiles

Projection d’un film du patrimopiner sur le thème de l’aventure et du voyage.

Durée 1 h 35.

+ d'infos : médiathèque les Etoiles 05 57 96 56 40

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.

