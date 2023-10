L’heure du conte Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, 25 octobre 2023, Villenave-d'Ornon.

L’heure du conte 25 octobre 2023 – 19 juin 2024 Médiathèque Les Etoiles Gratuit sur réservation • Jeune public 0 à 8 ans

Partez à la découverte d’histoires fantastiques, drôles, gourmandes, frissonnantes.

Des histoires à écouter en famille

Quelques dates à retenir

25/10 : la rentrée littéraire des Ptibouts avec la librairie les 400 coups (Bordeaux)

20/12 : lectures de Noël

20/01/2024 : Nuit de la lecture

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T16:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:30:00+02:00

2024-06-19T16:30:00+02:00 – 2024-06-19T17:30:00+02:00

Lecture contes