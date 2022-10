Atelier de kinésiologie Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Atelier de kinésiologie Samedi 13 mai 2023, 14h00 Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon

Public Adulte • Gratuit sur réservation

Animé par Mathilde Esnault
Médiathèque Les Etoiles
7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. La kinésiologie est une technique de rééquilibrage psychocorporelle. Elle vise à favoriser un état d’équilibre et de bien-être physique, mental et social. Mathilde Esnault, kinésiologue, proposera une conférence expliquant ce qu’est la kinésiologie et la manière dont elle travaille. Puis une démonstration de quelques exercices simples permettra une mise en pratique et de reproduire ces techniques chez soi.

