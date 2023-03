La couleur dans tous les sens Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

La couleur dans tous les sens Médiathèque Les Etoiles, 2 mai 2023, Villenave-d'Ornon. La couleur dans tous les sens 2 – 11 mai Médiathèque Les Etoiles Entrée libre aux horaires d’ouverture La médiathèque les Etoiles vous attend pour découvrir en famille cette exposition. Reconnaissance des couleurs, découverte sensorielle, se cacher, imiter. Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

