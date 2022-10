Atelier Rap Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Atelier Rap Médiathèque Les Etoiles, 22 avril 2023, Villenave-d'Ornon. Atelier Rap Samedi 22 avril 2023, 14h00 Médiathèque Les Etoiles

Public à partir de 12 ans • Gratuit sur réservation

Avec Sopycal et l’association Bordeaux Rock Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.sopycal.com/”}]

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. La rappeuse Sopycal travaille sur la place des femmes dans la musique. Elle anime régulièrement des ateliers auprès des jeunes. Elle proposera un atelier autour de l’écriture d’un rap.

Chaque participant(e) pourra s’exercer à la pratique d’écriture d’un artiste afin de développer sa propre créativité.

