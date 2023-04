L’heure du conte Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

L’heure du conte Médiathèque Les Etoiles, 19 avril 2023, Villenave-d'Ornon. L’heure du conte 19 avril – 7 juin, les mercredis Médiathèque Les Etoiles Gratuit sur réservation • Jeune public 0 à 10 ans • Durée 45 mn Partez à la découverte d’histoires fantastiques, drôles, gourmandes, frissonnantes. Un mercredi par mois, venez participer à une lecture à partager en famille. Quelques thèmes prévus : 12 octobre 2022 : rentrée littéraire des P’tits bouts avec la librairie Mollat 21 décembre 2022 : lectures de Noël Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

