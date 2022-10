Atelier linogravure Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Atelier linogravure Médiathèque Les Etoiles, 11 mars 2023, Villenave-d'Ornon. Atelier linogravure Samedi 11 mars 2023, 14h00 Médiathèque Les Etoiles

Public 6-8 ans • Gratuit sur inscription

Animé par Linocut Factory Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. Stéphane Getas vous invite à découvrir ce procédé d’estampe qui ressemble à la gravue sur bois. Du dessin au tirage, découvrez l’ensemble du procédé. Du dessin à la gravure, de l’encrage au tirage avec une presse, différentes techniques de gravure sont proposées.

