Dansez du bon temps Médiathèque Les Etoiles, 18 février 2023, Villenave-d'Ornon.

Dansez du bon temps Samedi 18 février 2023, 11h00 Médiathèque Les Etoiles

Public à partir de 2 ans • Gratuit sur réservation

Par la compagnie Oya

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.compagnie-oya.com/dansez-du-bon-temps »}]

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.

Création chorégraphique pour deux danseuses.

Cette pièce s’ouvre sur un théâtre d’ombres…

La poésie, les comptines et la danse rythment les séquences sous un décor ludique et modulable.

Le temps qui passe, se déroule et évolue avec humour et légèreté.

Ce spectacle suscite une multitude de questions et de remarques qui sont autant de leviers pour initier les discussions.

+ d’infos sur la Compagnie Oya



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T11:00:00+01:00

2023-02-18T12:00:00+01:00