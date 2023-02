Nadir, concert illustré Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Nadir, concert illustré Médiathèque Les Etoiles, 10 février 2023, Villenave-d'Ornon. Nadir, concert illustré Vendredi 10 février, 15h15 Médiathèque Les Etoiles

Gratuit sur réservation

Spectacle onirique pour petits et grands Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/nadirconcertillustre »}]

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. Nadir est un spectacle onirique dont l’histoire se raconte sans paroles, à travers la musique et l’illustration. Une contrebasse et un marimba résonnent ainsi avec l’encre sur une toile blanche, au service d’un récit visuel et poétique. Une contrebasse

un marimba

une toile blanche

un silence

une corde vibre

Le bois résonne

Un geste s’élance… Partons ensemble pour une balade sonore et picturale, une parenthèse contemplative… Suivez les sur Facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T15:15:00+01:00

2023-02-10T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque Les Etoiles Adresse 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Nadir, concert illustré Médiathèque Les Etoiles 2023-02-10 was last modified: by Nadir, concert illustré Médiathèque Les Etoiles Médiathèque Les Etoiles 10 février 2023 Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde