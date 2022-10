Yoga animé Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Yoga animé Médiathèque Les Etoiles, 29 octobre 2022, Villenave-d'Ornon. Yoga animé Samedi 29 octobre, 10h00, 11h00 Médiathèque Les Etoiles

Gratuit sur réservation

Ateliers parents-enfants Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 96 56 40 Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année. La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place. Le Yoga Animé, c’est à la fois un atelier conte et une séance de yoga. Parents et enfants expérimentent des postures en suivant le fil de la narration et en s’appuyant sur les illustrations visuelles et sonores proposées. Une approche ludique et multisensorielle. *Deux ateliers seront proposés : * « La boîte à monde du yoga » pour les enfants de 2 à 4 ans, à 10 h. « La quête du Ouni » pour les enfants de 4 à 8 ans, à 11h. N’oubliez pas de réserver !

2022-10-29T10:00:00+02:00

2022-10-29T11:45:00+02:00

