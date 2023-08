C’est mon Patrimoine ! Médiathèque Les Carmes Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

C'est mon Patrimoine !

Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00

Médiathèque Les Carmes

Inscription sur place le jour-même

Que se passe-t-il lorsque l'on mélange court-métrage et patrimoine ? En attendant de passer derrière la caméra lors d'un stage ado en octobre qui aura pour cadre insolite la médiathèque, l'association Audiovisocial, consacrée aux créations audiovisuelles, vous propose de découvrir son travail. Au programme partage d'expériences, échanges et temps de projections.

Projet financé par la DRAC PACA dans le cadre de l'action nationale « C'est mon patrimoine »

Médiathèque Les Carmes
69-72 Avenue Maréchal Leclerc
84120 Pertuis
Pertuis
Vaucluse
Provence-Alpes-Côte d'Azur

0490072480
lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr
https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

