Suivez le guide

Samedi 16 septembre, 11h00, 14h30, 16h00

Médiathèque Les Carmes

Gratuit sur inscription

Partez à la découverte des secrets et de l'histoire fascinante de ce bâtiment, tandis que vous explorez les nombreuses vies qu'il a abritées. Du calme monastique du 16ᵉ siècle aux concerts enflammés organisés par la médiathèque d'aujourd'hui, en passant par l'élégance feutrée du théâtre du 18ᵉ siècle, laissez-vous transporter à travers les époques en compagnie d'un guide-conférencier.

Médiathèque Les Carmes
69-72 Avenue Maréchal Leclerc
84120 Pertuis

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

