L’histoire des Carmes Médiathèque Les Carmes Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse L’histoire des Carmes Médiathèque Les Carmes Pertuis, 15 septembre 2023, Pertuis. L’histoire des Carmes 15 et 16 septembre Médiathèque Les Carmes Entrée libre Plongez dans l’histoire captivante des Carmes à travers une expérience interactive en 3 bornes tactiles. Laissez-vous guider lors d’un parcours de découverte qui vous transportera à travers les grandes périodes marquantes de l’évolution de ce bâtiment emblématique de la ville. Médiathèque Les Carmes 69-72 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Pertuis 84120 Les Arnauds Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490072480 https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 Les Carmes Détails Catégories d’Évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu Médiathèque Les Carmes Adresse 69-72 Avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis Ville Pertuis Departement Vaucluse Lieu Ville Médiathèque Les Carmes Pertuis latitude longitude 43.693508;5.503898

Médiathèque Les Carmes Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/