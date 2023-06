Exposition : le patrimoine se dévoile Médiathèque les 7 lieux Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l'histoire étonnante des collections patrimoniales des 7 lieux à travers l'exposition de documents historiques, ponctuée de vidéos.

Créée à la révolution française, la bibliothèque de Bayeux se développe notamment sous l’impulsion de son premier conservateur : Edouard Lambert.

Rendez-vous dans la galerie des 7 Lieux !

Médiathèque les 7 lieux
1 boulevard Fabien Ware, 14400 Bayeux
02-31-51-20-20
http://www.les7lieux.fr

15 – 17 septembre

