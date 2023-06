Les rencontres gourmandes autour de la BD Médiathèque Léon, 29 juillet 2023, Léon.

Léon,Landes

Dédicaces, contes et gourmandises avec Mathieu Reynès, Goum et Clémence Perrault.

Entrée gratuite..

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-30 13:00:00. .

Médiathèque

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Signings, stories and treats with Mathieu Reynès, Goum and Clémence Perrault.

Free admission.

Firma de libros, cuentacuentos y golosinas con Mathieu Reynès, Goum y Clémence Perrault.

Entrada gratuita.

Autogrammstunden, Märchen und Leckereien mit Mathieu Reynès, Goum und Clémence Perrault.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-08 par Côte Landes Nature Tourisme