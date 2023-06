Rencontre littéraire avec Alain Baraton Médiathèque Léon, 11 juillet 2023, Léon.

Léon,Landes

Rencontre avec Alain Baraton, célèbre jardinier en chef du château de Versailles, écrivain et chroniqueur en partenariat avec la Médiathèque des Landes.

Informations au 05 58 48 70 61..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 21:00:00. .

Médiathèque

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Alain Baraton, famous head gardener at the Château de Versailles, writer and columnist, in partnership with the Médiathèque des Landes.

Information on 05 58 48 70 61.

Encuentro con Alain Baraton, famoso jardinero jefe del castillo de Versalles, escritor y articulista, en colaboración con la Mediateca de las Landas.

Información en el 05 58 48 70 61.

Treffen mit Alain Baraton, dem berühmten Chefgärtner des Schlosses von Versailles, Schriftsteller und Kolumnist in Zusammenarbeit mit der Médiathèque des Landes.

Informationen unter 05 58 48 70 61.

Mise à jour le 2023-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme