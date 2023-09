Cet évènement est passé Trésors du fonds ancien et patrimonial Médiathèque Léon-Alègre Bagnols-sur-Cèze Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard Trésors du fonds ancien et patrimonial Médiathèque Léon-Alègre Bagnols-sur-Cèze, 16 septembre 2023, Bagnols-sur-Cèze. Trésors du fonds ancien et patrimonial Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque Léon-Alègre Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les trésors du fonds ancien et patrimonial préservé à la médiathèque Léon-Alègre. Ces ouvrages rares datant du XVIe au XIXe siècle ainsi que les collections uniques sont centrés autour de l’histoire de Bagnols-sur-Cèze et de la région.

L’exposition aura lieu du 12 au 30 septembre 2023, durant les horaires habituels de la médiathèque. Médiathèque Léon-Alègre 2 avenue Léon-Blum, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie https://mediatheque.bagnolssurceze.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

