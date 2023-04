Exposition de costumes de scène du CADO à Epieds-en-Beauce Médiathèque L’Envolée d’Epieds-en-Beauce, 2 mai 2023, Épieds-en-Beauce.

Exposition de costumes de scène du CADO à Epieds-en-Beauce 2 – 27 mai Médiathèque L’Envolée d’Epieds-en-Beauce Entrée libre

Une plongée dans les coulisses de la création théâtrale !

Du 2 au 27 mai à la médiathèque L’Envolée d’Epieds-en-Beauce

Inauguration mardi 2 mai à 19h30 !

Le CADO – Centre National de Création Orléans-Loiret – et la communauté de communes des Terres du Val de Loire vous proposent un voyage à la découverte des costumes de scène.

Une occasion rare de passer de l’autre côté du rideau, de découvrir ce qui se joue en coulisses et d’apprécier, au plus près, le savoir-faire des artistes-artisans de l’ombre.

Cette exposition présente des costumes et accessoires issus de créations du metteur en scène Christophe Lidon et réalisés par la créatrice de costumes Chouchane Abello-Tcherpachian.

Après avoir joué sur la scène du théâtre d’Orléans et lors de nombreuses tournées, ces costumes, perruques et accessoires ont encore, aujourd’hui, des histoires à nous conter et à nous inspirer.

Inauguration le mardi 2 mai à 19h30.

Visite commentée en compagnie de Fanny, médiatrice culturelle du CADO.

Quelles sont les contraintes du costume de théâtre ? Qui patine? Quel costume a été réalisé à partir d’une combinaison de pilote de chasse ? Le vert porte-t-il vraiment malheur au théâtre ?…

Parcourez l’exposition avec Fanny qui répondra à toutes ces questions et agrémentera votre visite d’anecdotes de création.

Entrée libre du mercredi au samedi aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Renseignements au 02 38 74 63 20

Médiathèque L’Envolée d’Epieds-en-Beauce 7bis place St Privat 45130 Épieds-en-Beauce Épieds-en-Beauce 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 74 63 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T19:30:00+02:00 – 2023-05-02T21:00:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00

exposition costumes

CADO