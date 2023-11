Eveil musical Médiathèque l’Ecume des jours Capbreton, 18 novembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Envie d’éveiller votre enfant au monde musical et de partager avec lui un moment privilégié ?

La musicienne Marie-Sophie Trottet vous propose un mo- ment ludique et doux adapté aux tout-petits pour découvrir l’univers des sons.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Médiathèque l’Ecume des jours

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Would you like to awaken your child to the world of music and share a special moment with him or her?

Musician Marie-Sophie Trottet offers a gentle, playful way for toddlers to discover the world of sound

¿Le gustaría introducir a su hijo en el mundo de la música y compartir con él un momento especial?

La música de Marie-Sophie Trottet ofrece a los más pequeños una forma suave y divertida de descubrir el mundo de los sonidos

Möchten Sie Ihr Kind in die Welt der Musik einführen und einen besonderen Moment mit ihm teilen?

Die Musikerin Marie-Sophie Trottet bietet Ihnen eine spielerische und sanfte Methode für Kleinkinder an, um die Welt der Klänge zu entdecken

Mise à jour le 2023-10-18 par OTI LAS