Après midi Jeux Médiathèque l’Ecume des jours Capbreton, 26 octobre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

JEUX DE SOCIETÉ

Venez en famille, seul ou entre amis pour un après-midi jeux et découvrir les nouveautés de la ludothèque et jouer sur le thème Halloween !

Réservations : 05 58 72 21 61.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

Médiathèque l’Ecume des jours Place Yan du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



BOARD GAMES

Come along with your family, friends or loved ones for an afternoon of games and discover what’s new at the toy library and play Halloween-themed games!

Reservations: 05 58 72 21 61

JUEGOS DE MESA

Ven en familia, solo o con amigos a pasar una tarde de juegos y descubre las novedades de la ludoteca y juega a juegos sobre el tema de Halloween

Reservas: 05 58 72 21 61

GESELLSCHAFTSSPIELE

Kommen Sie mit Ihrer Familie, allein oder mit Freunden zu einem Spielenachmittag, um die Neuheiten der Ludothek zu entdecken und zum Thema Halloween zu spielen!

Reservierungen: 05 58 72 21 61

