Atelier de conversation en français Médiathèque l’Ecume des jours Capbreton, 27 septembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Ados / Adultes

Vous êtes débutant en français et vous souhaitez apprendre les bases de la langue de Molière ? Cet atelier mensuel est fait pour vous !

Gratuit / Réservations : 05 58 72 21 61.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 18:00:00. .

Médiathèque l’Ecume des jours Place Yann du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Teens / Adults

Are you a beginner in French and want to learn the basics? This monthly workshop is for you!

Free / Reservations: 05 58 72 21 61

Adolescentes / Adultos

¿Eres principiante en francés y quieres aprender lo básico? Entonces, ¡este taller mensual es para usted!

Gratuito / Reservas: 05 58 72 21 61

Jugendliche / Erwachsene

Du bist Anfänger in Französisch und möchtest die Grundlagen der Sprache Molières lernen? Dann ist dieser monatliche Workshop genau das Richtige für Sie!

Kostenlos / Reservierungen: 05 58 72 21 61

Mise à jour le 2023-07-03 par OTI LAS