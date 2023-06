Atelier de Conversation en espagnol Médiathèque l’Ecume des jours Capbreton, 13 septembre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

« ¿ Habla español ? » Venez pratiquer la langue de Cervantes ! Une heure d’immersion avec une hispanophone sur des thèmes d’actualité ou des sujets de société et un moment de partage culturel dans une atmosphère bienveillante.

Cet atelier s’adresse aux personnes possédant déjà des bases dans la langue.

2023-09-13

Médiathèque l’Ecume des jours Place Yan du Gouf

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



« ¿ Habla español? » Come practice the language of Cervantes! One hour of immersion with a Spanish speaker on current events or social topics and a moment of cultural sharing in a friendly atmosphere.

This workshop is for people who already have a basic knowledge of the language

« ¿Habla español? » ¡Ven a practicar la lengua de Cervantes! Una hora de inmersión con un hablante de español sobre temas de actualidad o sociales y un momento de intercambio cultural en un ambiente agradable.

Este taller está dirigido a personas que ya tienen un conocimiento básico de la lengua

« ¿ Habla español? » Kommen Sie und üben Sie die Sprache von Cervantes! Eine Stunde lang tauchen Sie mit einer spanischsprachigen Frau in aktuelle oder gesellschaftliche Themen ein und tauschen sich in einer wohlwollenden Atmosphäre über Kultur aus.

Dieser Workshop richtet sich an Personen, die bereits über Grundkenntnisse in der Sprache verfügen

