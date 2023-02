Médiathèque : Lecture – rencontre avec Serge Carles La FouilladeLa Fouillade Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron 7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron EUR La Fouillade Originaire de Vailhourles, il y raconte son enfance et la coexistence des deux langues dans sa famille. Programmation du réseau intercommunal de lecture publique Ouest Aveyron (C.T.L.) avec le soutien de la DRAC Occitanie.

Site de l’éditeur : https://www.letrasdoc.org/fr/ . Lecture et rencontre avec Serge Carles à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Istoria d’un sauvatjot : je suis cet enfant », édité en version bilingue français et occitan. mediatheque-lafouillade@ouestaveyron.fr +33 5 65 29 75 02 http://www.mediatheque.lafouillade.fr/ OT Villefranche-Najac

