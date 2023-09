11ème Festival Tréportrais : Le bal des mouflets, allons danser… Médiathèque Le Tréport, 3 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Le bal des mouflets alterne des musiques endiablées, des rondes et folles farandoles des classiques dansés du répertoire enfantin (Jean Petit qui danse, Il était une fermière), des instrumentaux traditionnels ou swing et des créations originales….

2024-02-03 11:00:00 fin : 2024-02-03 11:45:00. .

Médiathèque Place de l’Eglise

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Le bal des mouflets alternates frenzied music, rounds and crazy farandoles with danced classics from the children’s repertoire (Jean Petit qui danse, Il était une fermière), traditional or swing instrumentals and original creations…

Le bal des mouflets alterna música frenética, rondas y locas farandolas con clásicos bailados del repertorio infantil (Jean Petit qui danse, Il était une fermière), instrumentales tradicionales o swing y creaciones originales…

Der Bal des mouflets wechselt zwischen wilder Musik, Runden und verrückten Farandolen, getanzten Klassikern aus dem Kinderrepertoire (Jean Petit qui danse, Il était une fermière), traditionellen Instrumentalstücken oder Swing und originellen Kreationen…

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche