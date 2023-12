Atelier sur le thème de Noël Médiathèque Le Tréport, 4 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Décorations de Noël avec des pages de vieux livres. Collage, pliage, coloriage. Tout est réuni pour créer de belles suspensions pour le sapin. A partir de 3 ans.

2023-12-20 15:30:00 fin : 2023-12-20 . .

Médiathèque Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Christmas decorations with pages from old books. Gluing, folding, coloring. Everything you need to create beautiful hangers for the tree. Ages 3 and up

Adornos navideños con páginas de libros antiguos. Pegar, doblar, colorear. Todo lo que necesitas para crear bonitos adornos para el árbol de Navidad. A partir de 3 años

Weihnachtsdekorationen mit Seiten aus alten Büchern. Kleben, falten, ausmalen. Alles kommt zusammen, um schöne Aufhänger für den Weihnachtsbaum zu gestalten. Ab 3 Jahren

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers