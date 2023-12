Atelier sur le thème de Noël Médiathèque Le Tréport, 4 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Atelier sur le thème de noël afin de créer des suspensions pour votre sapin. Décoration d’une boule de Noël en polystyrène avec sequins, peinture et paillettes…La décoration indispensable à votre sapin. A partir de 4 ans..

2023-12-13 15:30:00 fin : 2023-12-13 . .

Médiathèque Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Christmas-themed workshop to create Christmas tree hangers. Decorate a polystyrene Christmas bauble with sequins, paint and glitter…The essential decoration for your tree. For ages 4 and up.

Taller sobre el tema de la Navidad para crear colgadores para su árbol. Decorar una chuchería navideña de poliestireno con lentejuelas, pintura y purpurina… La decoración imprescindible para tu árbol. A partir de 4 años.

Ein Workshop zum Thema Weihnachten, in dem du Hänger für deinen Weihnachtsbaum herstellen kannst. Verzierung einer Weihnachtskugel aus Styropor mit Pailletten, Farbe und Glitter… Die unverzichtbare Dekoration für Ihren Baum. Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers