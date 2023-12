Rencontre avec Gilles Marchand Médiathèque Le Tréport, 12 décembre 2023 18:00, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Rencontre avec Gilles Marchand, lauréat du Prix Littéraire des Villes Sœurs Le Tréport 2023.

Rencontre-dédicace avec l’auteur du roman Le Soldat désaccordé. En partenariat avec la Communauté de Communes des Villes Sœurs..

2023-12-12 18:00:00 fin : 2023-12-12 . .

Médiathèque Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Meet Gilles Marchand, winner of the Prix Littéraire des Villes S?urs Le Tréport 2023.

Book signing with the author of the novel Le Soldat désaccordé. In partnership with the Communauté de Communes des Villes S?urs.

Encuentro con Gilles Marchand, ganador del Prix Littéraire des Villes Sœurs Le Tréport 2023.

Firma de libros con el autor de la novela Le Soldat désaccordé. En colaboración con la Communauté de Communes des Villes Sœurs.

Treffen mit Gilles Marchand, Gewinner des Prix Littéraire des Villes S?urs Le Tréport 2023.

Signierstunde mit dem Autor des Romans Le Soldat désaccordé (Der verstimmte Soldat). In Partnerschaft mit der Communauté de Communes des Villes S?urs.

