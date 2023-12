Exposition intéractive – “La cour des contes” Médiathèque Le Tréport, 4 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Une plongée dans l’univers des contes, taillée spécialement pour le jeune public. C’est le petit matin dans la forêt lointaine. La clairière est secouée d’une étrange agitation. Des manifestants montent des barricades. Les personnages de contes, emmenés par le Prince Philippe, sont aux abois : la jeune Blanche Neige a été assassinée. Costumés en nains, les enfants rejoignent la fronde. Ils sont mandatés par le Prince pour trouver l’auteur de ce crime odieux et inventer un avenir à ces héros de contes. La cour des contes propose une déambulation dans le corpus du conte européen traditionnel, revisité dans une version contemporaine. L’enfant joue avec les archétypes, il réinvestit ses connaissances du corpus et entrevoit son rôle de créateur : tout lecteur actif est un auteur en puissance !.

Vendredi 2023-12-08 fin : 2024-02-21 . .

Médiathèque Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



A plunge into the world of fairy tales, specially tailored for young audiences. It’s early morning in the remote forest. The clearing is shaken by a strange commotion. Demonstrators are setting up barricades. The fairytale characters, led by Prince Philip, are on the run: the young Snow White has been murdered. Dressed as dwarfs, the children join the slingshot. They have been commissioned by the Prince to find the perpetrator of this heinous crime and invent a future for these fairytale heroes. La cour des contes offers a stroll through the corpus of traditional European tales, revisited in a contemporary version. Children play with archetypes, reinvest their knowledge of the corpus and glimpse their role as creators: every active reader is a potential author!

Una inmersión en el mundo de los cuentos de hadas, especialmente adaptada para el público infantil. Es temprano por la mañana en un bosque remoto. El claro se ve sacudido por una extraña conmoción. Los manifestantes levantan barricadas. Los personajes de los cuentos, encabezados por el Príncipe Felipe, se dan a la fuga: la joven Blancanieves ha sido asesinada. Vestidos de enanos, los niños se unen a la honda. El Príncipe les ha encargado encontrar al autor de este crimen atroz e inventar un futuro para estos héroes de cuento. La cour des contes propone un paseo por el corpus de los cuentos tradicionales europeos, revisitados en versión contemporánea. Los niños juegan con los arquetipos, reinvierten su conocimiento del corpus y vislumbran su papel de creadores: ¡todo lector activo es un autor en potencia!

Ein Eintauchen in die Welt der Märchen, speziell für ein junges Publikum zugeschnitten. Es ist früh am Morgen im fernen Wald. Die Lichtung wird von einer seltsamen Unruhe erschüttert. Demonstranten errichten Barrikaden. Die Märchenfiguren, angeführt von Prinz Philipp, sind in Not: Das junge Schneewittchen wurde ermordet. Als Zwerge verkleidet schließen sich die Kinder der Schleuder an. Sie werden vom Prinzen beauftragt, den Urheber dieses abscheulichen Verbrechens zu finden und eine Zukunft für die Märchenhelden zu erfinden. Der Märchenhof bietet einen Spaziergang durch das Korpus der traditionellen europäischen Märchen, die in einer zeitgenössischen Version wiederbelebt werden. Das Kind spielt mit den Archetypen, setzt seine Kenntnisse des Korpus wieder ein und sieht seine Rolle als Schöpfer: Jeder aktive Leser ist ein potenzieller Autor!

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers