Eveil corporel Médiathèque Le Tréport, 4 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

L’éveil corporel est une invitation au mouvement à destination des jeunes enfants pour favoriser la découverte de soi, mais aussi les interactions avec les autres et son environnement..

2023-12-06 10:30:00 fin : 2023-12-06 11:30:00. .

Médiathèque Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



L’éveil corporel is an invitation to movement for young children, designed to encourage self-discovery and interaction with others and the environment.

Body Awakening es una invitación al movimiento dirigida a los niños pequeños para ayudarles a descubrirse a sí mismos y a interactuar con los demás y con su entorno.

Die Körpererziehung ist eine Einladung zur Bewegung für Kleinkinder, um die Selbstentdeckung, aber auch die Interaktion mit anderen und der Umwelt zu fördern.

