Atelier d’échecs Médiathèque Le Tréport, 22 juillet 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Atelier de découverte et d’initiation aux échecs, en partenariat avec le club d’échecs de Petit-Caux.

Inscription auprès de la Médiathèque..

2023-07-22 10:30:00 fin : 2023-07-22 12:30:00. .

Médiathèque Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Chess discovery and initiation workshop, in partnership with the Petit-Caux Chess Club.

Registration at the Médiathèque.

Taller de iniciación y descubrimiento del ajedrez, en colaboración con el Club de Ajedrez Petit-Caux.

Inscripciones en la Médiathèque.

Workshop zur Entdeckung und Einführung in das Schachspiel, in Zusammenarbeit mit dem Schachclub von Petit-Caux.

Anmeldung bei der Mediathek.

Mise à jour le 2023-07-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche