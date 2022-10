Atelier « Brunch produits locaux et zéro déchet » à Fromelles Médiathèque Le Temps de Lire Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Atelier « Brunch produits locaux et zéro déchet » à Fromelles Médiathèque Le Temps de Lire, 16 octobre 2022, Fromelles. Atelier « Brunch produits locaux et zéro déchet » à Fromelles Dimanche 16 octobre, 10h30 Médiathèque Le Temps de Lire

Atelier « Brunch produits locaux et zéro déchet » à Fromelles dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France Atelier « Brunch produits locaux et zéro déchet »

Durant ce brunch, découvrez la table thématique « J’aime ma planète » et répondez au quizz « Protégeons notre planète » puis participez aux ateliers zéro déchet : fabrication d’une éponge tawashi et d’essuie-tout lavable avec les clubs « Papote et tricote » et « Endroit contre endroit » / Présentation du Repair café et démonstration de l’imprimante 3D / Troc de graines… Tout public dès 10 ans

