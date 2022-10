Lectures en famille « Elle est belle ma planète ! » à Fromelles Médiathèque Le Temps de Lire Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Nord

Lectures en famille « Elle est belle ma planète ! » à Fromelles Médiathèque Le Temps de Lire, 16 octobre 2022, Fromelles. Lectures en famille « Elle est belle ma planète ! » à Fromelles Dimanche 16 octobre, 10h00 Médiathèque Le Temps de Lire

Gratuit, sur inscription (places limitées)

Lectures en famille « Elle est belle ma planète ! » à Fromelles dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France Lectures en famille « Elle est belle ma planète ! »

Venez écouter des histoires avec vos enfants : Jeanne vous lira des textes pour rêver, pour vous évader sur notre belle planète, mais aussi pour réfléchir aux moyens de la protéger… Pour les enfants de 3 à 8 ans et leurs parents

