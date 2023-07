Ma médiathèque de demain… atelier d’écriture collective accompagné de Benoit Lemennais Médiathèque Le Séquoïa Maromme Catégories d’Évènement: Maromme

Ma médiathèque de demain… atelier d'écriture collective accompagné de Benoit Lemennais
Samedi 5 août, 10h00
Médiathèque Le Séquoïa
sur inscription

Inventer à plusieurs le futur du Séquoia, la médiathèque de la ville, en imaginant ce qu’elle pourrait devenir, c’est ce que vous propose Benoît Lemennais qui vous guidera dans cette exploration…

Pour tous, dès 15 ans
Médiathèque Le Séquoïa
place Jean Jaurès, 76150 Maromme
02 76 08 17 00

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T13:00:00+02:00

2023-08-05T10:00:00+02:00 – 2023-08-05T13:00:00+02:00

